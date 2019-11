Elektronické občanské průkazy fungují více než rok, využilo jich přes sto tisíc lidí

Už přes sto tisíc lidí se přes elektronické občanské průkazy přihlásilo do státních informačních systémů. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra. E-občanky fungují už od loňského července. Lidé se s ní můžou přihlásit třeba do Portálu občana, který jim umožňuje požádat o výpis z bodového systému řidičů nebo rejstříku trestů. Průkazem s čipem se lidé dostanou taky do Daňového portálu Finanční správy.