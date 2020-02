Elektronická evidence tržeb by letos měla přinést 15 miliard korun. V květnu se rozšíří o poslední vlnu podnikatelů

Elektronická evidence tržeb (EET) by měla letos do veřejných financí přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun souvisí s květnovým rozšířením EET na obory, které jí dosud nepodléhaly. Za roky 2017 až 2019 vyčíslilo ministerstvo financí přínos EET zhruba na 33 miliard korun. Informovala o tom ministryně Alena Schillerová (za ANO). V roce 2021 by měla EET přispět podle ministerstva do rozpočtu 19,2 miliardy korun, z toho rozšíření o další obory 6,4 miliardy. V roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun, z toho rozšíření 7,7 miliardy Kč. Květnové rozšíření EET se bude týkat například řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů a taxikářů. Podle ministerstva by se to mělo vztahovat zhruba na 300.000 podnikatelů.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je přitom zaměřena na přijímání plateb v hotovosti, upozornila Schillerová. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno 192.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 13 miliard účtenek