Ekonomika klesla v 1. čtvrtletí kvůli viru nejvíce od krize 2009

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí klesla meziročně o 2,2 procenta a mezičtvrtletně o 3,6 procenta. Pokles je podle Českého statistického úřadu nejvyšší od ekonomické krize v roce 2009. Výsledky výrazně ovlivnila celosvětová pandemie koronaviru a s ní spojená restriktivní opatření. Data podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka odpovídají očekáváním České národní banky i celého trhu a nic nemění na výhledu ČNB na další vývoj české ekonomiky, spíše jej potvrzují. ČNB letos očekává za celý rok pokles ekonomiky o osm procent.

Pokles české ekonomiky v prvním čtvrtletí způsobilo značné zhoršení bilance zahraničního obchodu i propad investiční aktivity. Utlumena byla spotřeba domácností. Ekonomiku naopak stimulovala vládní spotřeba. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček řekl, že ve druhém čtvrtletí očekává horší vývoj. Obdobně hovoří ekonomové. Podle nich dno ekonomické aktivity přijde ve druhém čtvrtletí, pokles očekávají dvouciferný. Dnešní data ale nevedla k tomu, že by výrazně přehodnocovali odhady vývoje ekonomiky za celý rok. Nadále tak počítají s propadem ekonomiky v rozmezí od 6,5 do 11 procent. Ekonom skupiny Natland Petr Bartoň upozornil, že český propad je sedmý nejhorší v Evropě. "Všechny ostatní státy, kde je propad horší (s výjimkou Slovenska), začaly s omezeními dříve, a ta tak covid ovlivnil růst více. Intenzita zásahu do ekonomiky je proto u nás přinejmenším srovnatelná se západní Evropou," sdělil.