EK: Země EU by měly do léta prověřit rizika spojená se sítěmi 5G

Do konce června letošního roku by měly všechny státy Evropské unie dokončit na národní úrovni zhodnocení rizik souvisejících s infrastrukturou pro mobilní sítě páté generace (5G). Uvedla to Evropská komise s tím, že země bloku mají právo vyřadit ze svých trhů společnosti také z důvodů souvisejících s národní bezpečností. Materiál komise se vyhýbá přímému odkazu na firmy z Číny v době, kdy ve Francii jedná čínský prezident Si Ťin-pching a na 9. dubna je naplánovaný summit EU-Čína.

Především Spojené státy už měsíce naléhají na své spojence, aby zakázali účast čínského koncernu Huawei a dalších čínských firem na budování nové komunikační infrastruktury. Důvodem je obava, že tyto společnosti mohou sdílet citlivá data s vládou v Pekingu, neboť je k tomu zavazují čínské zákony. Komise zdůraznila, že zranitelnost sítě 5G v jedné členské zemi nebo kybernetický útok na ni by se dotkl unie jako celku. Prověrky na národní úrovni budou základem pro následný vznik koordinovaného zhodnocení rizika na celoevropské úrovni.