EK ukončí omezení, která v ČR platí kvůli africkému moru prasat

Evropská komise v příštích týdnech rozhodne o ukončení všech omezujících opatření, která pro Českou republiku dosud platí kvůli africkému moru prasat. Komise to oznámila poté, co ke kroku získala souhlas zástupců členských zemí EU. "Příklad Česka ukazuje, že pokud jsou správně využity nástroje a strategie vyvinuté na úrovni EU, je možné nákazu kontrolovat a dokonce vymýtit," uvedl podle tiskové zprávy komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukautis poté, co s věcí souhlasili zástupci členských zemí ve stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Komisař ale zároveň upozornil, že choroba se v EU dál vyskytuje - například nyní v Belgii - a tak i přes český úspěch není možné polevit v ostražitosti. Komise konec opatření, jako je prodej divočáků z ČR do ciziny či pečlivější kontroly, navrhla, neboť na českém území nebyl případ zaznamenán od dubna loňského roku.