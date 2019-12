EK schválila dotaci na nákup 36 elektrických vlaků na jižní Moravě

Evropská komise schválila podporu 223 milionů eur (téměř 5,7 miliardy Kč) na nákup vlaků pro rychlostní železnici na jižní Moravě. Za dotaci z fondu soudržnosti pořídí kraj 36 elektrických souprav o celkové kapacitě přes 10 tisíc míst. Jihomoravský kraj o dotaci požádal předloni a peníze k unijního fondu by měly pokrýt 85 procent nákladů na pořízení vlaků. "Mám radost, že díky kohezní politice se mohou obyvatelé Česka těšit z moderního, pohodlnějšího a efektivnějšího cestování vlakem," uvedla komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreiraová. Dotace je podle ní zároveň jedním z prvních kroků na podporu ekologické dopravy v rámci Evropské zelené dohody. Nové vlaky by podle Bruselu měly na jižní Moravě jezdit do tří let.