EK navrhla uzavření vnějších hranic EU na 30 dní

Evropská komise navrhla dočasně zakázat občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž má zákaz platit 30 dní. Opatření, po němž kvůli boji proti šíření koronaviru volaly některé členské státy, šéfka unijní exekutivy projednala s lídry zemí skupiny G7. Prezidenti a premiéři unijních států by jej měli schvalovat během úterního videosummitu. Dočasné zákazy cest v rámci vnitřních hranic schengenského prostoru již zavedlo několik unijních států včetně Česka. Některé země volaly i po opatření týkajícím se EU jako celku. Zákaz by se neměl vztahovat na cizince s dlouhodobým pobytem v EU, rodinné příslušníky občanů unijních zemí či diplomaty. Výjimky budou mít i lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé či výzkumní pracovníci. Přes vnější hranice EU budou moci nadále jezdit i řidiči přepravující zboží.