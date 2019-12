EK: Audit ohledně možného střetu zájmů premiéra Babiše je finální

Auditní zpráva Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) je definitivní. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí komise. Ministerstvo pro místní rozvoj v neděli potvrdilo, že auditní zprávu obdrželo, tvrdí ale, že nejde o finální verzi a česká strana má dva měsíce na odpověď a připomínky. Zatím přišla jen anglická verze dokumentu. Až dorazí český překlad zprávy bude mít Česká republika podle komise dva měsíce na to, aby uvedla doporučení v auditu do praxe. „Nejdříve musíme, v daném termínu, zaslat český překlad zprávy. Poté budou mít české úřady dva měsíce na to, aby zaslaly zprávu, jak plní obsažená doporučení,“ řekl mluvčí.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce, aby se kvůli auditu sešli šéfové sněmovních stran bez ANO. Jak Bartoš napsal na sociálních sítích, chce, aby na schůzce byla i koaliční ČSSD.

Evropská komise pracuje ještě na druhém auditu, který se týká přímých zemědělských dotací. Jeho finální verzi by do Prahy měla zaslat nejpozději v únoru.