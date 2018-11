EIB: Zhruba 90 procent českých firem plánuje investice

Investice především do obnovy a rozšiřování kapacit plánuje zhruba 90 procent českých firem, tedy přibližně stejně jako loni. Tehdy investovalo 91 procent českých firem, což bylo nad průměrem EU s 87 procenty. Vyplývá to z každoroční analýzy Evropské investiční banky, o kterém dnes na tiskové konferenci informoval viceprezident EIB Vazil Hudák. "Investice jsou ale stále pozadu v porovnání se situací před krizí z let 2008 a 2009," uvedl Hudák.

Téměř všechny firmy považují za překážku pro investice nedostatek zaměstnanců s požadovanými dovednostmi, což platí zejména pro pracovníky se střední a nízkou kvalifikací. Podle více než 70 procent českých firem pak brzdí jejich investice dále regulace trhu práce, podnikání a náklady na energie.