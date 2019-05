EET se zřejmě nebude vztahovat na vánoční kapry

Hlasování o změnách v elektronické evidenci tržeb bude ve Sněmovně pokračovat až v pátek. Poslanci hlasovali jen o části z osmi stovek pozměňovacích návrhů. V dílčím hlasování vyňala Sněmovna z povinnosti evidovat tržby předvánoční prodej sladkovodních ryb a rozšířila okruh podnikatelů, kteří budou moci evidovat tržby pomocí papírových účtenek. Hnutí ANO v pondělí na koaliční radě deklarovalo, že chce hlasování v pátek dokončit. Poslanci dnes absolvovali přes 250 hlasování. Před sebou mají ještě víc než 500 hlasování. Změna v EET především rozšiřuje evidenci tržeb na ostatní obory, které jí dosud nepodléhaly, například na řemeslníky, zdravotnická zařízení nebo podnikatele v zemědělství. Zatím platí hlavně pro obchod, restaurace a hotely.

Části podnikatelů novela umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek, které si vyzvednou na finančním úřadu. Vláda navrhla, aby tržby mohli evidovat v tomto tzv. zvláštním režimu podnikatelé s hotovostními příjmy do 200.000 korun, pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají nejvýše dva zaměstnance. Sněmovna tento limit zvýšila až na 600.000 korun. Norma posouvá do desetiprocentní sazby DPH například stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně ujišťuje, že v případě vodného a stočného dohlédne ministerstvo financí prostřednictvím cenového výměru na to, aby se nižší DPH promítla i do nižší ceny. Jen snížení DPH na vybrané položky podle ní představuje dopad 3,4 miliardy korun. Na návrh Pavla Kováčika (KSČM) a přes nesouhlas ministryně financí Sněmovna schválila většinou 171 ze 180 poslanců osvobození prodeje vánočních kaprů od EET. Půjde však jen o prodej v termínu od 18. do 24. prosince.