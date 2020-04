EDUin: Krizový štáb nekonzultuje dostatečně s ministrem školství

Krizový štáb by měl podle neziskové společnosti EDUin více komunikovat s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Podle EDUin na nedostatečnou komunikaci ukazuje úvaha premiéra Andreje Babiše (ANO), podle níž by mělo být jednou z podmínek pro znovuotevření škol dodržování metrových rozestupů mezi žáky. EDUin to uvádí v tiskové zprávě. Plaga v reakci na premiérovo vyjádření uvedl, že takové opatření by se nedalo provést. Babišova úvaha vyvolala odmítavé a pobavené reakce i na sociálních sítích. Někteří lidé vtipkovali, že by děti mohly mít kolem pasu připevněné metrové tyče nebo že by učitelé mohli polovinu třídy zavěsit ke stropu. "Již poněkolikáté se ukázalo, že krizový štáb předem nekonzultuje svá rozhodnutí v resortu školství s ministrem Robertem Plagou. Zvlášť v době krize to považujeme za nepřijatelné selhání," uvádí na wbu EDUin.

Školy jsou zavřené od první poloviny března kvůli epidemii koronaviru. Babiš řekl, že konkrétní plán pro jejich znovuotevírání by vláda měla představit po Velikonocích. Potřeba podle něj bude krom jiného také zajištění dezinfekce a pravidelného mytí rukou nebo kontrolu symptomů nákazy koronavirem, včetně měření teploty. Vyjádřil přesvědčení, že se žáci a studenti všech typů škol vrátí ke standardní výuce ještě před letními prázdninami. Plaga věří, že se školy otevřou ve druhé polovině května.