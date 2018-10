Dynamika obchodů střední a východní Evropy s Čínou se srovnává

Dynamika vzájemného obchodu mezi Čínou a státy střední a východní Evropy se srovnává. Při zahájení Čínského investičního fóra to řekl místopředseda Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (Parlamentu) Cchao Ťien-ming. Zatímco v předchozích letech putovalo zboží zejména z Číny do evropského regionu, loni vývoz ze střední a východní Evropy do Číny rostl výrazně rychleji než dovoz z Číny. Cchao Ťien-ming také apeloval na zachování otevřenosti mezinárodního obchodu. "Čínské investiční fórum představuje největší a nejvýznamnější akci podobného charakteru ve střední Evropě. Cílem setkání je prohloubit možnosti hospodářské, obchodní a hlavně investiční spolupráce," řekla v zahajovacím projevu ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Připomněla, že Čína je pro Česko jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů na světě.

Čínského investičního fóra se na Pražském hradě účastní přes 700 hostů ze 14 zemí. Po slavnostním zahájení následovaly panelové diskuse řady politiků, ekonomů a šéfů firem. Fórum je organizováno ve formátu spolupráce 16 zemí střední a východní Evropy a Číny, tzv. Platformy 16+1.