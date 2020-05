DVTV: Čínský fond je ochotný prodat podíl ve Smartwings za korunu

Čínský fond CITIC je připraven prodat českému státu svůj bezmála poloviční podíl v letecké společnosti Smartwings za jednu korunu, uvedl v rozhovoru na portálu DVTV generální ředitel a spolumajitel společnosti Roman Vik. Čínská strana tak je podle něj ochotná učinit, pokud by tím odblokovala jednání o poskytnutí státních záruk za komerční úvěr. Ministryně financí Alena Schillerová ani ministr průmyslu a hospodářství Karel Havlíček (oba za ANO) se jednání nebrání, uvedla Česká televize. Smartwings se dostaly do problémů kvůli pandemii koronaviru, která prudce snížila zájem o leteckou přepravu.

Pokud stát poskytne firmě Smartwings záruku na komerční úvěr přibližně 100 milionů dolarů (zhruba 2,5 mld. Kč), má firma podle Vika velké šance na to znovu rozjet své podnikání. Mministryně Schillerová zdůraznila, že nejsou známy podmínky transakce, ani co by se stalo s podílem ve firmě, který patří soukromému vlastníkovi. Společnost Smartwings, kam kromě stejnojmenné letecké společnosti patří i České aerolinie (ČSA), loni přepravila 8,2 milionu cestujících.