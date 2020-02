Dvorským nosorožcům převezeným do Tanzanie se narodilo 4. mládě

Vzácným nosorožcům dvourohým, kteří byli v roce 2009 převezeni ze ZOO Dvůr Králové nad Labem do tanzanského národního parku Mkomazi, se loni na konci října narodilo čtvrté mládě. Opět je to samička. ČTK to sdělila dvorská zoo. Hlavním cílem projektu přesunu nosorožců do Tanzanie je obnovit tamní populaci nosorožců, která byla zdecimována dlouhými roky pytlačení. "Čtyři mláďata za deset let je úctyhodný výkon. Zvlášť když si uvědomíme, že březost u nosorožců trvá přibližně 16 měsíců a mládě musí po narození ještě nějaký čas zůstat s matkou," uvedl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. Dvorští nosorožci dvourozí patří k východnímu poddruhu, kterému hrozí vyhynutí.

Nosorožci dvourozí se do Afriky vrátili ze Dvora Králové po pěti generacích chovu v zajetí. Prarodiče dnešních nosorožců se do Dvora Králové dostali z Afriky na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy je z expedic přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner.