Dvojice veslařů po více než 800 kilometrech dorazila do Hamburku

Dvojice českých veslařů po více než 800 kilometrech dorazila po Vltavě a Labi z Prahy do Hamburku. Původně vyrazili 30. září tři, olympionik Václav Chalupa ale v polovině závod kvůli zdravotním komplikacím vzdal. Předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček a autor projektu Aleš Nejedlo svou cestou usilovali o zápis do České knihy rekordů a Guinnessovy knihy rekordů.

Podle Nejedla, autora nápadu veslovat z Prahy do Hamburku už čeští veslaři jednou tutéž trasu urazili. "Našli jsme v análech, že v roce 1876 veslaři z Blesku Praha neměli jak s loděmi dojet do Hamburku na tamní regatu, tak tam párová čtyřka s kormidelnicí dojela po vodě. Na regatě navíc skončili druzí, ale už nevíme, jak jeli zpátky do Prahy," popsal historickou událost, která ho inspirovala. Chalupa už na jaře absolvoval podobnou akci, i když kratší. Z Českých Budějovic dojel až do Prahy při 200 kilometrů dlouhé vzpomínkové cestě po stopách vltavských plavců.