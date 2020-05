Dvě děti nepřežily požár bytu v Havířově, třetí je zraněné

Dvě nezletilé děti nepřežily požár bytu v Havířově na Karvinsku, v místní části Šumbark. Třetí, rovněž nezletilé dítě zachránil kolemjdoucí muž, je ale zraněné. Rodičům dětí traumatologický tým hasičů poskytl psychologickou pomoc. Stejně tak ji poskytl zasahujícím hasičům a policistům. ČTK to sdělili mluvčí hasičů Petr Kůdela a policejní mluvčí René Černohorský. Podle informací ČTK zemřeli dva chlapci ve věku asi tří a pěti let, přibližně devítileté děvčátko se podařilo zachránit. U požáru bytu tři plus jedna zasahovalo pět jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů. Podle mluvčího byl zásah hasičů v silně zakouřeném bytě náročný.