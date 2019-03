Dva boeingy mířící do Prahy musely přistát v Ankaře a Tunisu

Dvě letadla typu Boeing 737 MAX 8 české společnosti Smartwings, která v úterý večer mířila do Prahy, musela přistát v Tunisu a turecké Ankaře. ČTK to řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Během letu totiž obě letadla zastihlo rozhodnutí Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) o uzavření vzdušného prostoru nad kontinentem pro tento typ letadel kvůli obavám o bezpečnost. Přepravce pro cestující poslal letadla jiného typu. První letoun, který letěl z Kapverdských ostrovů, byl odkloněn do Tunisu. Druhý boeing z Dubaje skončil v Ankaře. Smartwings zajistil cestujícím ubytování v hotelu, do Česka mají podle mluvčí dorazit náhradním spojem během dneška. Celkem měla společnost Smartwings v době, kdy začalo platit rozhodnutí o zastavení provozu letadel typu Boeing 737 MAX 8, ve vzduchy čtyři tyto stroje. Další spoje z Reykjavíku na Kanárské ostrovy a z Tenerife do Tel Avivu dorazily podle plánu, dodala Dufková. Společnost vlastní dohromady sedm boeingů stejného typu, který v neděli havaroval v Etiopii. Ve své flotile má dalších 40 letadel jiného typu.