Důvěra v českou ekonomiku v dubnu mírně vzrostla na 97,1 bodu z březnových 97 bodů. Zvýšila se důvěra podnikatelů, naopak u spotřebitelů znovu klesla. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Loni v dubnu byla celková důvěra o tři body vyšší než letos. U podnikatelů se index důvěry meziměsíčně zvýšil o 0,3 bodu na 95,8 bodu. Z jednotlivých odvětví ale důvěra rostla pouze v průmyslu, a to o 1,5 bodu. "Podniky přesto stále významně omezuje nedostatek zaměstnanců, velká část respondentů ale uvádí jako bariéru růstu i nedostatečnou poptávku," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst. Ve stavebnictví, obchodu i službách se důvěra proti březnu snížila. V případě stavařů to bylo o dva body. Nižší byla celková poptávka po stavebních pracích. Také v tomto oboru je hlavní překážkou růstu nedostatek zaměstnanců. Mezi spotřebiteli klesla důvěra v českou ekonomiku o 0,8 bodu na 103,8 bodu. Zvýšily se obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v příštích 12 měsících, lidé se více bojí i zdražování. Nezměnily se naopak obavy spotřebitelů ze zhoršení vlastní finanční situace nebo z vyšší nezaměstnanosti.