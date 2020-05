Dušek: 60 procent primárně nezemřelo na covid-19

Podle odhadů ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška nezemřelo 60 procent lidí, jejichž úmrtí jsou v koronavirových statistikách v ČR, primárně na nemoc covid-19. Většinou měli jiné chronické nemoci, často i více než jednu. Nejčastěji šlo o nemoci srdce, dýchací soustavy nebo cukrovku. Řekl to na odborné konferenci Co víme a nevíme o covid-19 pořádané Univerzitou Karlovou. Zda by lidé zemřeli, kdyby neměli covid-19, neuvedl.