Dukovany získají jaderné palivo takzvané třetí generace

Jaderná elektrárna Dukovany získá do budoucna nové palivo takzvané třetí generace od firmy TVEL, která patří ruské státní společnosti Rosatom. Společnost a vlastník elektrárny, polostátní firma ČEZ, podepsaly dohodu o použití tohoto paliva v dukovanské elektrárně. TVEL o tom informoval ČTK. S Rusy má ČEZ v Dukovanech uzavřenou smlouvu o dodávce paliva do konce provozu nynějších bloků. TVEL dodává nyní palivo také do druhé tuzemské jaderné elektrárny v Temelíně. Rosatom patří o zájemce o stavbu nového jaderného bloku, který by měl vzniknout v Dukovanech. Kdy by mohla začít moravská elektrárna palivo nové generace využívat, TVEL nespecifikoval. Uvedl pouze, že ještě před samotným zavezením do reaktoru bude nové palivo podrobeno náročnému licencování ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. ČEZ prověřuje možnosti provozu nynějších bloků přibližně do roku 2045. TVEL je jediným dodavatelem paliva pro ruské jaderné elektrárny. Palivem zásobuje 76 reaktorů v 15 zemích.