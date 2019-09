Důchody v ČR od ledna vzrostou minimálně o 371 korun

Každý člověk v Česku, který pobírá starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, by si měl od ledna polepšit aspoň o 371 korun. Další přidání se pak bude odvíjet od výše jeho penze. Ti, kteří mají nyní méně než 13.426 korun, dostanou celkem méně než zmiňovaných 900 korun. Vyplývá to z návrhu nařízení o navýšení důchodů pro příští rok, který zveřejnila na svém webu vláda. Podle předpisu se o 900 korun zvedne průměrný důchod.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobírá v Česku kolem 2,9 milionu lidí. Na důchody by se mělo v příštím roce v Česku vydat poprvé přes půl bilionu korun. Podle navrhovaného rozpočtu, který schválila vláda a projedná Sněmovna, to má být 509,35 miliardy. Je to téměř o 37 miliard víc než letos.