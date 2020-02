Důchody by měly příští rok růst víc, než přikazuje zákon

Sociální demokracie bude požadovat na příští rok růst důchodů nad zákonnou valorizaci. V České televizi to řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Za ideální výši růstu by považoval 1000 korun, zatímco podle zákona by valorizace měla být zhruba 750 korun. Vyšší než zákonný růst důchodů podporuje nejen ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), ale i premiér Andrej Babiš (ANO). Průměrný měsíční důchod by tak v lednu měl vzrůst na víc než 15.200 korun. Podle Chvojky by růst důchodů měl být vyšší než inflace. O tom, jaké konkrétně vláda navrhne zvýšení důchodů nad zákonných 750 korun, budou jednat lídři koalice v příštích týdnech. Vláda každý rok musí podle zákona povinně zvýšit důchody o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy. Kvůli případnému vyššímu růstu důchodů by musela, podobně jako v minulých letech, prosadit speciální zákon.

Zvyšování penzí o více než inflaci je potřeba i podle místopředsedy opoziční SPD Radima Fialy. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová by uvítala, aby se valorizace o inflaci týkala i jiných oblastí než důchodů. Pravidelně valorizovat by se podle ní měl i rodičovský příspěvek nebo příspěvky na péči.