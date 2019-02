Důchodová komise zjišťuje, kde se dá najít shoda na změně penzí

Nová důchodová komise by měla mít v brzké době představu o tom, jakým směrem by se v příštích letech mohly ubírat úpravy důchodového systému. Možnost shody mezi politickými stranami, akademiky, zaměstnavateli či odbory by měly naznačit výsledky dotazníku, který dostali všichni členové. Odpovědět by měli na to, jaká by podle nich měla být míra solidarity a zásluhovosti, podíl výdajů na HDP či poměr penze ke mzdě. Novinářům to po prvním jednání důchodové komise řekly její předsedkyně Danuše Nerudová a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Komise na svém prvním jednání řešila hlavně organizační věci. Scházet se bude jednou měsíčně. Zaměřit by se měla na řešení nižších penzí žen, dřívější důchod pro vybrané profese, příjmy systému a pozůstalostní penze. Zadání kritizovali opoziční politici i experti. Podle nich by tým měl řešit hlavně kroky k udržitelnosti důchodové soustavy a věnovat se příjmové otázce. "Červená linka, která se vinula celým jednáním, je shoda na tom, že musíme řešit příjmovou stránku. Na tom se shodli všichni napříč politickým spektrem. Konečně si uvědomujeme, že skutečně jsme v hodině dvanácté, ne-li po ní. Je potřeba se systémem něco udělat a adaptovat ho na potřeby 21. století," dodala Nerudová.