Důchodová komise projedná návrhy k dorovnání nižších penzí žen

O opatřeních ke srovnání nižších penzí žen s vyššími penzemi mužů by měla dnes jednat důchodová komise. Zabývat by se měla hlavně návrhem na zavedení fiktivního výdělku za dobu péče o dítě, prodloužením takzvané vyloučené doby a sdílením důchodových nároků obou partnerů. Komise pro spravedlivé důchody, v níž jsou čtyři desítky poslanců, senátorů, úředníků, expertů a zástupců odborů, zaměstnavatelů či seniorů, se sejde potřetí.

Na konci prvního čtvrtletí čiinil 14.697 korun a seniorky 12.182 korun. Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži.