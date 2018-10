Drahoš a Hilšer se připojí k senátorskému klubu Starostů a nezávislých

Bývalí kandidáti na prezidenta a nově zvolení senátoři Marek Hilšer a Jiří Drahoš vstoupí do senátorského klubu Starostů a nezávislých. Oznámili to na společném vystoupení v Senátu. Dodali, že by chtěli spolupracovat i s dalšími stranickými kluby, napříč spektrem. Senátorský klub STAN se tak může stát nejsilnější skupinou v horní komoře.

Početnost klubů bude mít vliv na to, který z nich bude nominovat kandidáta na předsedu Senátu. Podle zvyklostí má toto právo nejsilnější senátorský klub.Klub STAN se rozrostl v souvislosti s Drahošovým a Hilšerovým oznámením na 18 členů. Frakce ODS má nyní členů 16 a KDU-ČSL a nezávislí členů 15. Vedou se však jednání i s dalšími nezařazenými senátory, k nimž patří nově zvolení Jitka Chalánková, Ladislav Faktor a Pavel Fischer. Výrazněji tak může posílit i klub občanských demokratů.