DPP zahájil konzultace o automatickém provozu metra C a D

Pražský dopravní podnik (DPP) zahájil předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli automatických řídicích systémů metra na linkách C a D. Automatický provoz umožní zkrátit intervaly nebo snáz reagovat na mimořádné situace v provozu. Vypsat tendr plánuje podnik v první polovině příštího roku. Na dotaz ČTK to sdělil šéf komunikace DPP Daniel Šabík. "S automatizovaným provozem metra počítáme na nové trase D, ale uvažujeme o něm také na lince C. Při plném provozu jezdíme na lince C na maximu kapacit a další navýšení provozu či zkrácení intervalů budeme Pražanům moci nabídnout až po nasazení automatického systému metra," uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Geologický průzkum nové trasy D začal loni.

Pražské metro ročně přepraví asi 433 milionů cestujících, tedy asi 1,2 milionu denně. Nejkratší interval 115 sekund je ve špičce na lince C, která je nejvytíženější linkou metra. Stávající technologie systému zabezpečení ale neumožňuje další zkrácení intervalu. Navýšení kapacity a zkrácení intervalu až na 85 vteřin by umožnilo právě zavedení provozu bezobslužných vlaků.