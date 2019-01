Dovoz z Británie do ČR se kvůli obavám z brexitu propadá

Dovoz zboží z Británie do ČR se v posledních měsících stále více propadá, v listopadu se snížil meziročně o 35,9 procenta. Pokles importu se postupně prohlubuje už od loňského ledna, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Český export do Británie loni za 11 měsíců klesl jen o 2,7 procenta. Podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka listopadová hodnota dovozu zboží z Velké Británie do ČR může být negativním výkyvem, za období leden až listopad je meziroční pokles nižší. "Nicméně negativní trend je zřejmý a je velmi pravděpodobné, že brexit, resp. obavy z něj, k tomu přispívají. Z této situace profitují firmy v ostatních evropských zemích, které dokážou nahradit dodávky britských firem," uvedl Marek.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda připomněl, že Spojené království je spolu s Rakouskem jediným z klíčových importérů do ČR, jehož objem dovozu loni meziročně klesal. Dovoz z Rakouska loni od ledna do listopadu meziročně klesl o 1,6 procenta, import z Británie ovšem o 14,9 procenta. Stále nejistá podoba nadcházejícího brexitu tak vede k růstu opatrnosti ve vzájemném česko-britském obchodě.