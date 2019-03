Dotazníky ukázaly shodu na úpravě odvodů živnostníků či spoření na stáří

Živnostníkům by se měly v budoucnu postupně začít zvyšovat minimální odvody tak, aby neskončili jen s nejnižší penzí. Dobrovolné spoření na stáří by mělo být efektivnější a víc by se do něj měli zapojit zaměstnavatelé. Důchodový účet by se od rozpočtu oddělovat neměl. Zásluhovost penzí by se snižovat neměla. Souhlasila s tím většina z 35 členů komise, kteří odpověděli na dotazníky o podobě důchodů v Česku. Vyplývá to z vyhodnocení, které zveřejnilo ministerstvo práce. V komisi je 44 poslanců, senátorů, úředníků, expertů a zástupců odborů, zaměstnavatelů či seniorů.

Pro postupné zvyšování odvodů OSVČ byly víc než tři pětiny odpovídajících. Souhlasily s tím, že minimální pojistné by se živnostníkům mělo zvednout tak, aby po 40 letech jeho placení dosáhli aspoň na 80 procent průměrné penze. Téměř tři čtvrtiny respondentů byly také proti oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu, jak si předsevzala Babišova vláda.