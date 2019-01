Dotazník: 40 procent zdravotníků plánovalo odchod ze zaměstnání

Asi 40 procent zdravotníků loni plánovalo v příštích dvanácti měsících měsících odejít ze zaměstnání. Uvedli to v dotazníku pro ministerstvo zdravotnictví, který vyplňovali od loňského srpna do října. Více než třetina nebyla spokojena s fixní částí své mzdy či platu. Přes tři čtvrtiny sester a dalších nelékařských profesí považovalo mzdové podmínky za nejčastější důvod odchodu svých kolegů. Výsledky dotazníku zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Vyplnilo jej přes 15.000 lidí, nejčastěji všeobecné zdravotní sestry s praxí přes deset let. "V žebříčku opatření, která by vedla ke stabilizaci počtu sester, nejvíce respondentů uvedlo zvýšení platu či mzdy, na druhém místě zlepšení pracovních podmínek a dále možnost výsluhové renty," uvedlo ministerstvo. Mezi nejzávažnější problémy, které dotazník ukázal, patří nedostatek personálu kvůli přetížení sester byrokracií, nevyužitý potenciál sester v lůžkové péči a upřednostňování některých zaměstnanců podle sympatií vedení.