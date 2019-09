Dostihový kůň Peruán je už v bronzu, pomník bude odhalen 12. října

V umělecké slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku dokončují bronzovou sochu trojnásobného vítěze Velké pardubické, koně Peruána ve cvalu. Sochu dostihového koně čekají už jen závěrečné úpravy. ČTK to řekl spolumajitel slévárny Pavel Horák. Autorem sochy je Petr Novák z Jaroměře, který se tématu koní věnuje řadu let. Podle investora a majitele Peruána Václava Bruny by měl být pomník odhalen v Zámrsku v Pardubickém kraji 12. října, tedy den před Velkou pardubickou.

Bronzová socha vznikla metodou ztraceného vosku. Znamená to, že hotová forma vyplněná voskem se zahřála v peci, vosk vytekl a do uvolněné dutiny se nalil bronz. Celá socha je složena z více než 20 dílů a uvnitř má kvůli lepší stabilitě nerezovou kostru. Novák na soše Peruána pracoval od listopadu 2017. Menší model sochy vytvořil ještě v době, kdy Peruán žil. Sejmul zvířeti veškeré míry potřebné ke ztvárnění. Podle Horáka je socha pozoruhodná právě dynamikou, kterou sochař zachytil. Hnědák Peruán uhynul v létě 2017 ve věku 29 let. Ovládl v kariéře 20 dostihů, z toho 16 překážkových a čtyři rovinové. Vydělal přes sedm milionů korun a dostihový důchod trávil ve stáji v Zámrsku u svého majitele Bruny.