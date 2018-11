Dostálová: Realitní makléři by mohli být regulováni od půle 2019

Zákon o realitním zprostředkování by mohl být účinný od poloviny příštího roku. V polovině listopadu ho projedná Legislativní rada vlády, na začátku roku by měl jít do Sněmovny. V rozhovoru s ČTK to sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Ve Sněmovně vnímá politickou vůli zákon přijmout. Důležité podle ní je, aby byl zákon vyvážený jak pro větší, tak menší firmy a jednotlivce. Zákon by měl změnit dosavadní volnou živnost na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Makléř bude muset mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe.

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR ke konci loňského roku 14.602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Po přepočtu na počet obyvatel patří v tomto ohledu Česká republika k absolutní špičce v Evropě. Na jednoho makléře připadá asi 720 obyvatel. Neoficiální odhady počítají dokonce až s 25.000 realitních zprostředkovatelů. V sousedním Německu, které je v tomto žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.