Dopravní fond získá příští rok navíc pět mld.

Státní fond dopravní infrastruktury bude příští rok hospodařit se zhruba 70 miliardami korun. Je to o pět miliard více, než byl původní návrh státního rozpočtu schválený vládou. Uvedl to ministr dopravy Vladimír Kremlík po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (oba za ANO). Rozpočet ministerstva dopravy se proti původnímu plánu měnit nebude a zůstane 60,2 miliardy korun. Rozdělení investic v příštím roce bude záležet na připravenosti jednotlivých staveb. Kremlík nevyloučil, že by stejně jako letos mohlo jít víc peněz na železniční než na silniční infrastrukturu.