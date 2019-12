Doprava do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou zkolabovala

Doprava do hlavních středisek středních a východních Krkonoš Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou kolem poledne zkolabovala. Silnice zaplnila auta turistů, kteří přijeli do hor strávit konec roku a oslavit příchod roku nového. Policie příjezdové silnice do středisek na čas uzavřela. Situace se začala zklidňovat před 16:00. Zimní střediska jsou nejvíce naplněná turisty právě na přelomu starého a nového roku. Pro hoteliéry jde o vrchol sezony. Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou nabízejí, spolu s areálem na Černé hoře, momentálně nejlepší podmínky k lyžování v Krkonoších. Ve vyšších polohách hor tam za poslední dny napadlo asi 30 centimetrů sněhu a provozovatelé středisek také mohli uměle zasněžovat.

Některá lyžařská střediska v Česku stále marně čekají na sníh, část může aspoň opět uměle zasněžovat. Teplé počasí zatím skiareálům moc nepřálo, někde ale díky ochlazení mohli vlekaři znovu spustit umělé zasněžování a místy jim vypomohl i přírodní sníh.