Dokument o zneužívání dětí na internetu vzbudil velký zájem

Český dokumentární film V síti, který natočil režisér Vít Klusák společně s Barborou Chalupovou, je v čele víkendové návštěvnosti tuzemských kin. Od patnácti let přístupná šokující výpověď o zneužívání dětí na internetu o premiérovém víkendu přilákala přes 115.000 návštěvníků. Zájem byl i o kratší verzi pro děti od 12 let s názvem V síti: Za školou, která skončila v tabulce šestá. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů (UFD). Přičinením dokumentu V síti podezírají kriminalisté devět lidí z přečinu pokus o navazování nedovolených kontaktů s dítětem.