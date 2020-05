Dokument o tragické expedici do Peru nemá být nostalgický

Filmový dokument Boys 1970, ve kterém se prolínají tragická a současná expedice do Peru, nemá být nostalgií, ale důkazem o trvalosti myšlenek. V rozhovoru s ČTK to řekl horolezec Marek Holeček, který se s parťákem Radoslavem Grohem loni vydal do peruánských And na cestu plánovanou československou expedicí Peru 1970. Čtrnáct jejích členů zahynulo 31. května 1970 při zemětřesení pod Huascaránem. Zbývající patnáctý, Ivan Bortel, zemřel po pádu o dva týdny dříve.

Holeček s Grohem vystoupali východní stěnou na šestitisícový vrchol Huandoy, kam tragická expedice mířila. Po prvovýstupu po této stěně pojmenovali novou cestu Boys 1970 na památku předchůdců, kterým osud zmařil šanci pokusit se o totéž. Ve filmu, pro který v Peru natáčel i kameraman Tomáš Galásek, se prolínají linie současné a minulé expedice. K vidění budou dobové záběry a výpovědi blízkých zahynuvších horolezců.