Dobrovolníci od roku 2006 vysbírali u Sázavy 376 tun odpadků

Tradiční akci Čistá řeka Sázava čeká v příštím roce již patnácté pokračování. Od prvního ročníku do letošního čištění břehů Sázavy a jejích přítoků se podařilo vysbírat asi 376 tun odpadků. Do úklidu se zapojilo zhruba 15.500 dobrovolníků, řekla ČTK Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví. Historie akce se začala psát v roce 2006, kdy zástupci Posázaví přemýšleli, co udělat s řekou zanesenou po povodních tunami odpadků. Tenkrát se Sázava uklízela 14 dní každý den od rána do večera, nyní už je podle Tůmové logistika mnohem dokonalejší a dobrovolníci pomáhají přírodě od odpadků dva, jinde tři dny, podle potřeby. Zatímco v roce 2007 se do úklidu zapojilo 450 lidí, letos jich bylo 2565. "Dobrovolníků neubývá, naopak. Letos jsme si i trošku vybírali a udělali jsme stop stav," uvedla Tůmová. Příští ročník akce Čistá řeka Sázava je naplánován od 3. do 5. dubna.