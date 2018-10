Do zpřístupněného Národního muzea už přišlo 7000 návštěvníků

Navzdory chladnému a deštivému počasí čekal dav lidí na znovuotevření hlavní budovy Národního muzea v Praze. To se otevřelo po více než třech letech oprav. Do 15:00 přišlo do muzea přibližně 7000 lidí, nejvíce obdivují zrekonstruované prostory, řekla ČTK mluvčí muzea Kristina Kvapilová. Kromě opravených interiérů mohou první návštěvníci vidět dvě velké výstavy. Do konce roku bude vstup do muzea zdarma. Až mezi únorem a březnem 2019 by měly být pro veřejnost otevřeny další prostory muzea. V sobotu byl provoz muzea zahájen za účasti českého prezidenta a premiérů Česka a Slovenska. Večer pak byl připraven pro veřejnost videomapping na fasádu muzea připomínající století československé historie, který z Václavského náměstí sledovaly tisíce lidí.