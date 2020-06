Do zoologických a botanických zahrad může vstoupit víc návštěvníků

Do zoologických a botanických zahrad může vstoupit od čtvrtka víc návštěvníků než dosud. Maximální kapacita bude 250 lidí na hektar - to je o 100 víc. Do pražské zoologické zahrady tak může denně zavítat 14.500 lidí, dosavadní limit byl 8500 lidí. Zoologická zahrada věří, že se tak nebude opakovat situace z uplynulé soboty, kdy denní kapacity dosáhla už hodinu po poledni, a musela proto zavřít. Původně vláda plánovala zvýšit možný počet návštěvníků až od příštího pondělí. Na urychlení o čtyři dny se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dohodl s epidemiology. Vojtěch odůvodnil urychlení mimo jiné tím, aby zdravotníci, hasiči a policisté měli možnost navštívit pražskou zoo jako poděkování za práci v době koronavirové krize po celý červen za symbolickou korunu.

Od poloviny června plánuje vláda zrušit limit pro zoologické a botanické zahrady úplně.