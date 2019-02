Do zemí EU loni směřovalo přes 84 procent českého exportu

Podíl českého vývozu do zemí EU se loni dál mírně zvýšil a dosáhl 84,1 procenta, nejvíc za posledních šest let. V roce 2012 to bylo, v přeshraničním pojetí, 81 procent. Před 20 lety ale byla závislost na EU ještě vyšší - 86 procent. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Do EU směřoval loni vývoz v hodnotě 3,7 bilionu z celkového exportu ve výši téměř 4,4 bilionu korun. Jak ale upozornil Svaz průmyslu a dopravy, Česko je ve skutečnosti závislé na vývozu jen do několika málo zemí. Deset největších exportních trhů v EU se na českém vývozu do Evropské unie podílí z 88 procent. Hlavním obchodním partnerem ČR zůstává Německo. Export tuzemských firem do Německa byl loni opět rekordní, meziročně se však zvýšil pouze o 2,8 procenta na 1,42 bilionu korun, což je nejnižší růst od roku 2009. Na celkovém exportu se vývoz do Německa podílel 32,4 procenty.