Do zařízení v Bělé budou umisťováni pouze nově zadržení cizinci

Do záchytného zařízení v Bělé pod Bezdězem budou kvůli možné hrozbě nákazy novým typem koronaviru umisťováni všichni nově zajištění cizinci a žadatelé o mezinárodní ochranu. Uvedla to mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. V Bělé bylo dosud umístěno 40 žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří se přestěhovali do zařízení v Kostelci nad Orlicí a v Havířově. Ve všech zařízeních jsou do odvolání zakázány návštěvy. Cizinci, kteří budou umístěni v Bělé, zůstanou pod dohledem pracovníků zdravotnického zařízení ministerstva vnitra a cizinecké policie, dokud nebude vyloučeno, že jsou nakaženi. "Dočasné zařízení je preventivního charakteru a neslouží nemocným cizincům, s ohledem na ochranu zaměstnanců v něm nebudou pracovat zaměstnanci Správy uprchlických zařízení," uvedla Dlubalová. V Bělé může být umístěno maximálně 65 lidí. "V zařízení v Kostelci bude po transferu cca 220 žadatelů o mezinárodní ochranu a jeho kapacita tak bude naplněna přibližně z 80 procent. V zařízení v Havířově bude nově přibližně 70 žadatelů o mezinárodní ochranu a jeho kapacita tak bude naplněna přibližně ze 70 procent," doplnil mluvčí vnitra Ondřej Krátoška.