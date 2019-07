Do vesmíru se v pátek vznese i stroj měřící radiaci Země od ČVUT

Detektory pro monitorování kosmického počasí a radiačního pole v okolí planety Země vyvinuté na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) Českého vysokého učení technického (ČVUT) vyletí v pátek do vesmíru. Vynese je tam ruská raketa Sojuz 2.1b z Vostočného v Rusku. V tiskové zprávě o tom informovalo ČVUT. Na palubě rakety budou další tři české přístroje, mezi nimi družice Lucky-7. "Radiace je jednou ze zásadních překážek expanze člověka do vesmíru a náš detektor umožní přesné sledování radiačního pole a identifikaci jednotlivých částic, což nám umožní lépe studovat jeho vlastnosti," uvedl vedoucí týmu FJFI Michal Marčišovský. Zařízení by mělo denně odesílat data, který budou vědci z FJFI analyzována. Vyhodnocovat se bude také fungování detektorů v kosmickém prostředí s cílem vyvinout lehčí zařízení s výkonnějšími systémy.