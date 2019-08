Do USA odletěli první čeští studenti se stipendiem FLEX

V ponděli odletělo z Prahy do USA osm z deseti prvních českých středoškoláků, kteří od americké vlády získali stipendium na roční studijní pobyt v USA v programu FLEX. Zamíří do různých částí v USA, kde se o ně budou starat hostitelské rodiny. Deset studentů z devíti různých krajů ČR vybrali Američané ze 760 zájemců o stipendium. Od 1. září se do programu budou moci přihlašovat žáci, kteří by chtěli vycestovat v příštím školním roce. Na Letišti Václava Havla to řekli zástupci amerického velvyslanectví a programu FLEX. Tento program byl původně určen pro studenty ze zemí bývalého Sovětského svazu, v posledních letech ale začal fungovat i v dalších zemích v Evropě a v Asii. Mezi poslední státy, kam se letos rozšířil, patří i Česko. Pro české studenty měli Američané deset stipendií. Ti budou žít a studovat V New Yorku, Maine, Wisconsinu, Iowě, Arkansasu a na Floridě.