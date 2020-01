Do ulic vyrazí koledníci Tříkrálové sbírky, potrvá dva týdny

Tisíce dobrovolníků v kostýmech tří králů vyrazilo vybírat do příspěvky při tradiční Tříkrálové sbírce, která se letos na celostátní úrovni koná podvacáté. Výtěžek sbírky půjde na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Kromě příspěvků v hotovosti do zapečetěných kasiček dobrovolníků mohou lidé darovat peníze i formou dárcovských SMS nebo je poslat na účet. Sbírka, kterou pořádá každoročně Charita Česká republika, potrvá do 14. ledna. Poprvé sbírku uspořádali v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi, o rok později se rozšířila po celé zemi. Loni se podařilo na pomoc potřebným shromáždit víc než 122 milionů korun a za uplynulých 20 let to bylo dohromady téměř 1,5 miliardy korun.