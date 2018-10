Do účtenkové loterie se za rok zapojilo více než 800 tisíc hráčů

Do účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se za dobu jejího fungování od loňského října zapojilo 832.811 hráčů, kteří zaregistrovali zhruba 193 milionů účtenek. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Ročně plánuje MF vyplatit výhry za 64,8 milionu korun. Další slosování, a to účtenek vydaných v září, se uskuteční v pondělí 15. října. Od loňského listopadu přitom počet aktivních hráčů v loterii každý měsíc klesá.

Náklady na účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb (EET) bez započtení výher by do konce letošního roku měly činit asi 34 milionů Kč. Slosování loterie se koná každý 15. kalendářní den v měsíci.