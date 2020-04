Do táborského babyboxu někdo odložil zdravého chlapečka

Do táborského babyboxu někdo odložil chlapečka. Dostal jméno Milan, sdělil ČTK zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Jde o druhé dítě odložené v táborském G-centru a šesté letošní dítě umístěné do této záchranné schránky v republice. V G-centru, které má domov důchodců i další sociální služby, je babybox od roku 2013. Babyboxy, do nichž lidé v ČR zatím odložili 205 dětí, mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení.