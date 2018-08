Do Strakovy akademie se vláda vrátí zřejmě v polovině září

Do budovy Strakovy akademie, která prochází komplexní rekonstrukcí, se menšinová vláda ANO a ČSSD vrátí zřejmě v polovině září. První zasedání ministrů po dovolené se tento týden uskutečnilo v Hrzánském paláci na Hradčanech. Ministři budou stísněnější prostory této vládní budovy k pravidelným zasedáním používat minimálně do doby, kdy bude hotova výměna oken v jednacím sále Strakovy akademie. Skončit by tato fáze oprav měla během září, řekla ČTK mluvčí kabinetu Petra Doležalová.

Strakova akademie, která stojí u Vltavy, neposkytuje takové výhledy na město jako Hrzánský palác, zato je rozlehlejší, Rekonstrukce objektu začala před rokem, je plánovaná na 30 měsíců. Oprava by měla přijít na 294,5 milionu korun. Výměna či repase 700 oken představuje během rekonstrukce pro členy vlády i úředníky největší omezení.

Mimo Strakovu akademii zasedala vláda například během povodní v létě 2002, v roce 2015 kabinet uspořádal tři výjezdní zasedání v krajích. Hrzánský palác obvykle vláda používá k reprezentačním účelům.