Do soukromé přírodní rezervace u Rokycan přijel zubr ze zoo Tábor

Do soukromé přírodní rezervace u Rokycan přijel samec zubra evropského odchovaný v zoo v Táboře. Stokilometrovou cestu absolvoval bez obtíží. Když zoologové ve výběhu otevřeli dvířka přepravního boxu, zvíře vyšlo ven, rozhlédlo se a po chvíli začalo v klidu spásat trávu a náletové dřeviny a vydalo se na obchůzku nového domova. V Rokycanech si tříletý samec Tábor polepší. Čeká ho tu mnohem větší prostor a stane se také vůdcem nově zakládaného stáda, řekl ČTK hlavní zoolog zoo Tábor Ondřej Kott.

Soukromou rezervaci zřídil podnikatel z Rokycanska Robert Beneš. Pozemek bývalého vojenského cvičiště na okraji města koupil od armády původně ke spekulaci, řekl ČTK. "Pak mě oslovilo nějaké kouzlo toho místa, začal jsem se zajímat o to, co tady je a žije. Pak jsem navštívil Milovice a tam se to ve mně zlomilo. Hrozně mě to nadchlo, takže jsem se rozhodl, že podobný projekt uskutečním v Rokycanech," řekl ČTK. Území se třicet let neudržovalo. Beneš ho musel nejdřív vyčistit od odpadků. Dřívější činností armády vzniklo unikátní prostředí, kde se daří chráněným živočichům i vzácným rostlinám.