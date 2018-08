Ve školách v nadcházejícím školním roce zřejmě opět ubude prvňáků. V září by jich mělo do základních škol nastoupit kolem 108.200, což je zhruba o 3600 méně než v minulém roce. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Celkový počet žáků základních škol podle něj dál poroste. Zastavil se také úbytek dětí ve středních školách.