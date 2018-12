Do roku 2026 bude 1463 poboček Pošta Partner

Česká pošta chce do konce prosince převést na partnerské provozovatele dalších skoro 600 poboček. Do konce roku 2025 by mělo být provozoven nazvaných Pošta Partner skoro 1500. Informoval o tom generální ředitel České pošty Roman Knap. Pošty Partner nabízejí základní poštovní služby jako běžné pobočky pošty, provozuje je ale třetí osoba - třeba obecní úřady nebo obchody.

Na konci letošního roku by měla mít pošta 3238 poboček a na konci roku 2025 celkem 3200. Pošty Partner nabízejí základní poštovní služby jako běžné pobočky pošty, tedy příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek a další služby. Provozuje je třetí osoba - například provozovatel místních obchodů nebo obecní úřady.