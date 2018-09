Do rezervace velkých kopytníků u Milovic se vrátil dudek

Dudek chocholatý, jeden z nejvzácnějších ptačích druhů, se vrátil do rezervace velkých kopytníků u Milovic na Nymbursku. Dudek byl na pastvinách dříve pozorován opakovaně, během předchozích tří let jej ale už nikdo nespatřil. ČTK to sdělila ochranářská společnost Česká krajina v tiskové zprávě.

V České republice se jen za posledních 30 let snížil počet dudků o více než polovinu. Jednou z příčin úbytku dudka jsou chemikálie používané v zemědělství, včetně ošetřování domácích zvířat vysoce toxickými přípravky proti parazitům. Běžně užívané prostředky jsou totiž prudce jedovaté pro brouky a další hmyz, jehož larvy v trusu zvířat jsou významnou potravou dudků.